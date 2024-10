Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Alfonso Signorini: "ma la smettiamo?”

La tensione tra la nuova opinionista e il conduttore è stata palpabile: nella puntata di ieri le allusioni di Signorini hanno visibilmente infastidito Beatrice, che non ha esitato a rispondere in modo stizzito.

L'ottava puntata del Grande Fratello, andata in onda il 14 ottobre, è stata caratterizzata da un acceso scontro tra Beatrice Luzzi e il conduttore Alfonso Signorini. Il motivo del battibecco è stato l'insistenza di quest'ultimo nel fare continue e fastidiose allusioni sulla breve relazione che l'opinionista aveva avuto nella scorsa edizione del reality con il coinquilino Giuseppe Garibaldi.

Beatrice Luzzi, ex concorrente dello show, quest'anno affianca Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. Durante la puntata, il conduttore ha più volte punzecchiato l'ex protagonista di Vivere, fino a spingerla a rispondere in maniera stizzita. Già nelle precedenti puntate, Alfonso aveva etichettato Beatrice come "esperta di baci nella Casa", riferendosi al suo passato flirt. La Luzzi, visibilmente infastidita, aveva replicato: "Solo due baci ci siamo dati con Giuseppe".

Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini: scontro acceso in diretta

Nel frattempo, un momento clou della serata è stato il racconto di Carmen Russo. Prima di lasciare la Casa, dopo essere stata ospite per una settimana, la ballerina ha rivelato che lei ed Enzo Paolo Turchi avevano fatto l'amore due giorni prima, in una stanza che la produzione aveva messo loro a disposizione per il soggiorno.

Carmen Russo ha lasciato la Casa dopo una settimana

A quel punto, Alfonso Signorini, colto di sorpresa, ha commentato con ironia: "Gli autori non mi avevano detto niente" e ha aggiunto: "Cioè, la Luzzi è una santa a confronto". Il volto di Beatrice ha immediatamente espresso tutta la sua contrarietà a questa affermazione. Carmen ha rincarato la dose, affermando: "Ma la Luzzi non era autorizzata, io sì".

Beatrice, esasperata, ha risposto seccamente: "Ma la Luzzi non ha fatto niente, ma la smettiamo? Voglio dire, e poi per due baci. A noi non ce l'hanno data la stanzetta". Il conduttore ha scelto di non replicare, consapevole, forse, di aver superato il limite. Nel corso della serata non ci sono state ulteriori controversie, ma la sensazione è che, alla prossima allusione, Beatrice sia pronta a un duro faccia a faccia con il conduttore.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Un confronto post-puntata tra Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi.