HBO ordina The Franchise, la serie parodia su Marvel e DC prodotta da Sam Mendes e Armando Iannucci

La serie comedy The Franchise porterà gli spettatori nel dietro le quinte di un set dove si sta lavorando a un film di supereroi.

HBO ha annunciato di aver ordinato la produzione di una nuova serie intitolata The Franchise, un progetto che sembra quasi essere ideato come parodia dei film di supereroi della Marvel e della DC Comics.

Il progetto esplorerà infatti il concetto di "superhero fatigue" e può contare su un team di produttori composto da Sam Mendes, Armando Iannucci e Jon Brown.

Un approccio originale al mondo dei supereroi

La serie The Franchise è descritta come una comedy composta da puntate della durata di trenta minuti. Al centro della trama ci saranno le persone che lavorano dietro le quinte per realizzare un film di supereroi e sono alle prese con un universo complicato e caotico.

Nel cast del progetto ci sono Himesh Patel, Aya Cash (che ha già recitato nello show The Boys), Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein, Isaac Powell, Richard E. Grant e Daniel Brühl.

Le dichiarazioni di HBO

Amy Gravitt, responsabile della programmazione di HBO, ha dichiarato: "Sam ha catturato in modo brillante il romanticismo e la realtà dalla lavorare nel cinema nel mondo contemporaneo. Jon è superbo nel fare una parodia di mondi che pensiamo di conoscere già. Insieme con Armando hanno proposto una comedy davvero esilarante. Non vedo l'ora di vedere di più".

Il progetto è stato sviluppato da Sam Mendes (Skyfall), che ha diretto anche il pilot, Armando Iannucci (Veep) e Jon Brown (Succession).