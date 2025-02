Beatles: ecco chi interpreterà Yōko Ono nei film di Sam Mendes

Scelta l'attrice che interpreterà l'artista giapponese che affiancò per anni nella vita e nel lavoro John Lennon.

Un nuovo report ha confermato il nome dell'attrice che molto probabilmente interpreterà Yōko Ono nei film sui Beatles diretti da Sam Mendes, che ripercorreranno la carriera e la vita di ognuno dei Fab Four.

Uno dei casting più chiacchierati era senza dubbio quello della partner storica di John Lennon,Yōko Ono, figura chiave e controversa nella storia dei Beatles.

L'attrice che interpreterà Yōko Ono e il resto del cast

La scelta sarebbe ricaduta sulla star di Shōgun Anna Sawai, vincitrice di un premio Emmy per la sua interpretazione nella serie. In attesa del comunicato ufficiale, la notizia è stata riportata da The InSneider.

Anna Sawai in una scena di Shogun

In precedenza, erano stati annunciati Harris Dickinson nel ruolo di John Lennon, Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Joseph Quinn nel ruolo di George Harrison e Barry Keoghan nel ruolo di Ringo Starr.

Il progetto di Sam Mendes

Il regista di American Beauty ha imbastito un progetto in stile Rashomon e l'obiettivo, come afferma la descrizione ufficiale, è quello di raccontare "l'incredibile storia della più grande band di tutti i tempi". Nelle prossime settimane potrebbero essere annunciate ulteriori novità sulla lavorazione dei lungometraggi di Sam Mendes.

Sony Pictures si occuperà di finanziare e distribuire i quattro film, con l'intenzione di lanciarsi simultaneamente sul mercato nel 2027. Formatisi a Liverpool nel 1960, i Beatles conobbero un decennio di grandi fortune concluse con lo scioglimento nel 1970.

I quattro componenti dei Beatles

Grazie alla loro musica e al loro stile, i Beatles segnarono un'epoca nel campo della cultura pop, del costume e della moda.