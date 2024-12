Beatles: il documentario TWST - Things We Said Today in anteprima nazionale dal 20 dicembre al Cinema Troisi

I Beatles e l'America. Un rapporto complicato scandagliato nel documentario di Andrej Ujica TWST - Things We Said Today, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e in arrivo in Italia grazie a Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures e Rarovideo Channel.La pellicola sarà presentata in anteprima nazionale al Cinema Troisi di Roma il 20 dicembre e proseguirà per cinque giorni fino al 24 dicembre.

Frutto di oltre dieci anni di lavoro e ricerca, il film è una riflessione visiva affascinante realizzata nello stile unico e inconfondibile di uno dei documentaristi più virtuosi realizzata mescolando in modo sorprendente immagini d'archivio, filmati amatoriali girati in 8 mm, animazione e linee narrative di fiction.

TWST - Things We Said Today, la recensione: o di come raccontare l'America grazie ai Beatles

Alla scoperta dei Beatles "americani"

Una scena del documentario

Come rivela la nostra recensione di TWST - Things We Said Today, a inaugurare il film è l'arrivo dei Beatles a New York per il concerto dell'agosto 1965 allo Shea Stadium. Lo stesso anno dell'Esposizione mondiale di New York, delle rivolte sociali e dei turbamenti di una nazione ancora sconvolta dai fatti di Dallas in cui si innesta un elemento estraneo, oggetto di culto e di fanatismo da parte del grande pubblico.

Andrej Ujica, noto per il suo approccio innovativo e la capacità di ibridare storia e narrazione contemporanea già in precedenti lavori quali Videograms of a revolution e The Autobiography of Nicolae Ceausescu, raccoglie e organizza testimonianze ed eventi che hanno segnato l'epoca attraversata dal mito immortale di una delle band più iconiche della storia.