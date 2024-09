TWST - Things We Said Today, la recensione: o di come raccontare l'America grazie ai Beatles

Il regista rumeno Andrei Ujică parte dal concerto del 1965 dei Fab Four allo Shea Stadium di New York per mostrare le due facce di un Paese da sempre polarizzato sui diritti civili. Presentato fuori concorso a Venezia 81.

Mettiamo subito le cose in chiaro. Chi da TWST - Things We Said Today, titolo presentato fuori concorso a Venezia 81 dedicato al concerto dei Beatles allo Shea Stadium di New York - si aspetta il classico documentario musicale rimarrà profondamente deluso. Perché il regista Andrei Ujică era interessato a tutt'altro. È come se l'esibizione di John, Paul, George e Ringo fosse il punto di partenza ma non la destinazione.

La beatlemania a New York

Una scena del documentario

Il titolo prende ispirazione dall'omonimo brano contenuto in A Hard Day's Night, album del 1964, e racconta i giorni che vanno dal 13 al 15 agosto 1965. La data del concerto che i Beatles tennero alla presenza di 55mila persone. Il biglietto costava 5 dollari e 65 centesimi e quella sarebbe stata la prima tappa di un tour concluso il 31 agosto a Daly City in California. Una gestazione lunga dieci anni e un sogno nel cassetto da quando era ragazzo. In mezzo per Andrei Ujică una carriera da documentarista - del 2010 il suo lavoro dedicato alla figura dell'ex presidente della repubblica socialista rumena - che lo ha portato, a settantatré anni, a realizzarlo.

TWST - Things We Said Today parte dalle immagini di Radio Caroline, radio pirata inglese installata su una nave, per spostarsi alla New York del 1965. Più precisamente all'aeroporto JFK dove atterrarono i Beatles. Ad aspettarli polizia, stampa e fotografi. Ujică ci mostra la folla urlante per le strade, la conferenza stampa con i quattro di Liverpool (testimonianza della loro importanza e di come certe domande senza senso dei giornalisti trascendono spazio e tempo) , i controlli e le barricate sotto il loro albergo con ragazze in delirio. Una diapositiva nitidissima e anche tenera di ciò che è stata la beatlemania.

Il concerto dei Beatles e i fatti di Watts

Ed è proprio in quella sala conferenza con i Beatles tartassati di domande che TWST - Things We Said Today introduce le animazioni di Yann Kebbi. Un ragazzo di nome Geoffrey dai tratti disegnati - ispirato al saggista Geoffrey O'Brian che conobbe davvero i Fab Four grazie al padre DJ - è testimone silenzioso di quelle giornate e Cicerone di noi spettatori di un'America che all'entusiasmo per quel concerto contrappone questioni sociali ancora irrisolte. Così il documentario lascia sullo sfondo lo show e si addentra per le vie di New York. Lo fa contrapponendola a Los Angeles da cui arrivano le immagini dei fatti di Watts, uno delle rivolte a sfondo razziale più violente della storia del Paese iniziate dopo l'arresto dell'afroamericano Marquette Fry da parte di un poliziotto, Lee Minikus.

Il gioco cromatico del documentario

Episodio che rimanda alla mente decine di altri casi simili in cui uomini e donne inermi sono rimasti vittime o hanno subito ingiustizie a causa del colore della loro pelle. Il documentario di Andrei Ujică, grazie al ricchissimo materiale d'archivio di ABC, CBS, NBC, filmati amatoriali recuperati su Ebay e del concerto ha la capacità di trasportare chi guarda fin dentro lo schermo. Una soggettiva su un tempo passato e ormai scomparso, ma che resta ancora profondamente tangibile.

TWST - Things We Said Today: due immagini a confronto

Un momento del documentario

Se l'animazione di Geoffrey è parte centrale della prima parte di TWST - Things We Said Today, nella seconda metà Andrei Ujică introduce Judy, giovane fan dei Beatles in possesso di un biglietto per il concerto. Il regista la segue nelle ore che precedono l'esibizione, tra il viaggio in macchina da fuori città e il giro con le sue amiche per ingannare il tempo tra i padiglioni dell'Esposizione Universale di New York. Una realtà gioiosa e ben diversa da quella che da costa a costa degli Stati Uniti vivevano ragazze e ragazzi afroamericani. Se i poliziotti che cercavano di arginare il fiume umano di ragazzine bianche sotto l'albergo dei Beatles ridevano tra di loro divertiti dalla situazione, altri poliziotti picchiavano, arrestavano e umiliavano indiscriminatamente ragazze e ragazzi afroamericani per reprimere le loro voci. Ma lo spiega bene un giovane uomo afroamericano di Los Angeles ad un reporter. "La società è una sola".