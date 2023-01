Baz Luhrmann, dopo il successo di Elvis, stringe un accordo con Warner Bros

Warner Bros e Baz Luhrmann hanno stretto un nuovo accordo dopo che il film Elvis, con star Austin Butler, ha ottenuto ben otto nomination agli Oscar.

Lo studio potrà quindi aggiudicarsi le nuove opere del regista, avendo il diritto di prelazione sui progetti che svilupperà.

L'accordo è stato raggiunto da Michael De Luca e Pam Abdy, co-CEO di Warner Bros Pictures Group, che hanno ottenuto la fiducia di Baz Luhrmann.

Il filmmaker, pochi giorni fa, ha ottenuto otto nomination agli Oscar grazie al film Elvis.

Il lungometraggio con star Austin Butler, che tornerà nelle sale, ha inoltre ottenuto ottimi incassi raggiungendo quota 151 milioni di dollari negli Stati Uniti e 287 milioni a livello mondiale, il secondo miglior risultato per un progetto di genere musical.

De Luca e Abdy hanno dichiarato: "Baz Luhrmann è uno dei filmmaker più unici del cinema moderno e non potremmo essere più eccitati nell'annunciare che Warner Bros sta continuando la collaborazione con lui. L'enorme successo di Elvis, che ha aiutato a riportare gli spettatori di tutte le età e un'intera nuova generazione nei cinema, dimostra che Baz continua ad anticipare e a essere in prima fila nel zeitgest della cultura pop. Non solo continua a far evolvere il mezzo cinematografico, ma crea inoltre un'esperienza sul grande schermo senza paragoni ed è un artista unico che ha stabilito il proprio linguaggio cinematografico in ogni progetto che affronta, fino alla musica che infonde nel suo lavoro, e non solo ci congratuliamo con lui per queste otto nomination agli Oscar, ma non vediamo l'ora di scoprire i suoi futuri pogetti per il grande schermo".

L'accordo prevede lo svluppo e la regia di nuovi film, anche se potrà dirigere anche altri lungometraggi al di fuori della sua collaborazione con Warner Bros.