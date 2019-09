Baywatch: il rosso del costume di Pamela Anderson sarà ufficializzato da Pantone?

La fama di Baywatch è indiscutibile e legata a quella del costume rosso di Pamela Anderson e compagni, ecco perchè Pantone dovrebbe proprio riconoscere quel particolare punto di rosso nel suo immenso catalogo ufficiale di colori.

La rivendicazione è più o meno questa di una campagna lanciata per festeggiare in grande i 30 anni dall'inizio della storica serie tv, entrata nel Guinness dei Primati come show televisivo più visto al mondo, con una media di spettatori che nel corso delle stagioni hanno superato il miliardo a episodio. L'iniziativa proposta sarebbe un ottimo modo per celebrare Baywatch e i suoi Los Angeles County Lifeguards: far sì che il rosso caratteristico dei loro costumi, ormai entrato nell'immaginario collettivo, diventi un colore riconosciuto da Pantone, l'azienda americana diventata la vera autorità internazionale nell'ambito del colore. Il nome proposto per la nuova sfumatura? Naturalmente Rosso Baywatch!

Wallpaper di 'Baywatch' con Yasmine Bleeth, Pamela Anderson e Alexandra Paul

Baywatch - che di recente è stata trasmessa in Italia su Spike (canale 49 del digitale terrestre e canale 26 di tivùsat) ed è attualmente in onda la mattina su Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre e di tivùsat) - ha cominciato la sua incredibile avventura il 22 settembre 1989, quando fu trasmessa su NBC la prima, ormai leggendaria, puntata Panico a Malibu. Eppure i numeri iniziali non fecero presagire nessun grande successo al network, che decise addirittura di cancellare lo show dopo la prima stagione. Solo la caparbietà della star David Hasselhoff e del creatore originale Greg Bonann salvò Baywatch dall'oblio, e la consacrò a un successo che divenne ancora più grande con l'ingresso nel cast di una giovanissima Pamela Anderson nei panni della sexy bagnina C.J. Parker.