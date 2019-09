Bayside School: in arrivo una serie revival ideata come sequel

Bayside School, una delle serie cult degli anni Novanta, tornerà con degli episodi sequel prodotti per Peacock, il nuovo servizio di streaming di proprietà di NBCUniversal.

Il progetto potrà contare sul ritorno di alcune star del progetto originale ed è stato ideato da Tracey Wigfield, già nel team di 30 Rock e The Mindy Project.

Le nuove puntate di Bayside School avranno come star Elizabeth Berkley e Mario López e, secondo quanto riportano le prime notizie, mostrerà il governatore della California Zack Morris in crisi dopo aver chiuso troppi licei, ritrovandosi a suggerire che gli studenti rimasti senza una struttura dove seguire le lezioni vengano iscritti in istituti che hanno alcuni dei risultati migliori nello stato, tra cui il famoso Bayside High. I nuovi studenti metteranno così in contatto con la realtà i giovani privilegiati.

Per ora la produzione non ha confermato il ritorno di Mark-Paul Gosselaar o degli altri protagonisti della serie originale. Il cast comprendeva anche Tiffani Thiessen, Lark Voorhies, Dustin Diamond e Dennis Haskins.

Lo show era andato in onda su NBC dal 1989 al 1993 e aveva dato vita a due spinoff e altrettanti film televisivi.

Peacock debutterà negli Stati Uniti nel mese di aprile 2020 e, per ora, non sono stati rivelati i costi previsti per abbonarsi al servizio.