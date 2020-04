Bayside School: Mario Lopez ed Elizabeth Berkley nel teaser del reboot

Una gioia immensa per i fan di Bayside School vedere il primo teaser trailer del reboot della sitcom anni'90, ma soprattutto rivedere i loro beniamini Mario Lopez ed Elizabeth Berkley, due componenti del cast originale, che riprendono i loro ruoli di A.C. Slater e Jesse Spano.

Saved by the Bell, reboot di Bayside School, andrà in onda negli USA su Peacock, servizio di streaming di NBC Universal, e riporterà nel famosissimo liceo vecchi e nuovi protagonisti, come appunto Mario López ed Elizabeth Berkley che nel video, in una clip di 52 secondi si scambiano un paio di battute ricordando che solo 30 anni fa erano proprio lì: "Ricordi quanto era divertente il liceo? Riesci a credere che fosse come 30 anni fa?"

In questo reboot di Bayside School, Slater è diventato insegnante di ginnastica e, come vediamo dal trailer, ha a che fare con nuovi giovani studenti, tra cui il figlio del suo vecchio amore Kelly, ovvero Mac Morris. Tra le nuove leve, anche il figlio di Jesse e il figlio di Gosselaar.

Insieme a loro tornerà anche il vero protagonista della serie, Zack Morris, affascinante e biondo studente interpretato da un giovane Mark-Paul Gosselaar, che riprenderà il suo ruolo al fianco dei suoi vecchi amici. Sembra che anche la bella Tiffany-Amber Thiessen, più conosciuta come Valery di Beverly Hills 90210, sarebbe in trattative per riprendere il suo ruolo di Kelly Kapowski.

Nel cast giovane, invece, ci saranno Josie Totah, Mitchell Hoog, Belmont Cameli, Dexter Darden, Haskiri Velazquez e Alycia Pascual-Pena.