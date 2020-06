Batwoman: Ruby Rose sostituita da un nuovo personaggio nella seconda stagione

Dopo l'abbandono di Ruby Rose, Batwoman ha bisogno di una nuova protagonista e The CW evita il recasting optando per l'ingresso di un nuovo personaggio.

La serie tv Batwoman è arrivata al termine della prima stagione, ma la sua protagonista, Ruby Rose, ha annunciato il suo abbandono quindi per la seconda stagione l'emittente CW sta già cercando a una sostituta, inventando addirittura un nuovo personaggio.

Batwoman: una scena della serie

Kate Kane, personaggio protagonista interpretato in Batwoman da Ruby Rose, verrà sostituita, come confermato da The Hollywood Reporter. The CW pare che abbia deciso di creare un personaggio del tutto nuovo, identificato come Ryan Wilder, probabilmente un nome fittizio per nascondere la vera identità. Questa nuova protagonista viene descritto così:

"È simpatica, disordinata, un po' sciocca e selvaggia. Non assomiglia nemmeno a Kate Kane. Senza nessuno nella sua vita che la mantenga in carreggiata, Ryan ha trascorso anni come tossicodipendente, schivando il GCPD e mascherando il suo dolore con cattive abitudini. Una ragazza che ruberebbe il latte per un gatto del vicolo e che potrebbe anche ucciderti a mani nude, Ryan è il tipo di combattente più pericoloso: altamente qualificata e selvaggiamente indisciplinata. Gay. Atletica. Cruda. Appassionata. Fallibile. Non il classico eroe americano."

Un vero e proprio cambio d'identità per la prossima protagonista di Batwoman, una sostituzione che però dovrà essere gestita con molta precisione, in quanto nella serie ci sono già diversi personaggi chiave già stabiliti. La dinamica tra Kate e la sua contorta sorella Alice è stato uno dei topic chiave della prima stagione, una relazione molto difficile da sostituire.

L'abbandono di Ruby Rose ha scioccato i fan di Batwoman, soprattutto perché la decisione è stata improvvisa nonostante alcune voci avessero già confermato che sul set ci sono stati diversi momenti di tensione. L'attrice ha ringraziato tutti in un lungo post Instagram, senza specificare le motivazioni che l'hanno portata all'abbandono.