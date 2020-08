Batwoman, Ruby Rose spiega perché ha abbandonato la serie

Ruby Rose ha parlato della sua decisione di lasciare la serie Batwoman dopo una sola stagione, spiegando inoltre che la sua decisione è stata in parte legata al periodo trascorso in quarantena.

L'attrice ha condiviso qualche dettaglio di quanto accaduto in una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

L'ex star di Batwoman ha dichiarato: "Sapete, si ha tempo in quarantena e si è in una specie di isolamento potendo quindi semplicemente pensare a molte cose diverse e a ciò che si vuole ottenere nella vita e ciò che si vuole fare. Penso che per me e i produttori fosse un'opportunità grandiosa per dialogare su molte cose. Li rispetto davvero molto e sono stati molto rispettosi nei miei confronti".

Ruby Rose ha spiegato di aver subito un grave infortunio sul set della serie targata The CW che l'ha costretta a subire un intervento d'urgenza. Ritornare in forma durante le riprese è diventata una vera e propria sfida: "Essere la protagonista di uno show di supereroi è dura. Essere la protagonista di qualsiasi cosa è dura. Ma penso che in questo caso particolare sia stato molto più difficile perché stavo ancora riprendendomi dalla mia operazione. Ho avuto l'operazione e dieci giorni dopo sono tornata al lavoro, e forse non è stata l'idea migliore. La maggior parte delle persone si concedono un mese o tre prima di tornare al lavoro, quindi è stato decisamente molto più difficile. Ma per quanto riguarda essere la protagonista di uno show o di un film, a prescindere che si tratti di un progetto d'azione o più legato alle emozioni, in ogni caso è oneroso".

La giovane star ha dichiarato: "La soddisfazione e la fiducia che le persone ripongono in te per interpretare quel ruolo, la vitalità di poter arrivare sul set e stabilire l'atmosfera e la fiducia che viene messa nel progetto è qualcosa che rappresenta un vero onore. E amo la mia esperienza in Batwoman, sono così grata che abbiamo potuto ottenere tutto ciò che abbiamo fatto e sono orgogliosa di tutte le persone che ci hanno lavorato. Sono orgogliosa di me stessa per aver lavorato in quelle circostanze interessanti, con il recupero e tutto il resto. Lavorerei sicuramente di nuovo in tv. Penso semplicemente che fosse il momento per concedermi una pausa per guarire totalmente e poi tornare".

Ruby Rose ha quindi concluso dichiarando: "Penso che fosse stato un modo meraviglioso per realizzare qualcosa, specialmente visto che è stata la prima volta che è stata portata Batwoman in una serie live-action e che era LGBTQ. Sono davvero onorata di averla interpretata".

La seconda stagione di Batwoman ritornerà sugli schermi di The CW nel gennaio 2021 con protagonista Javicia Leslie.