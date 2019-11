Batwoman: Kate è tormentata per la sua sessualità, spiega la showrunner

In Batwoman, Kate Kane è una donna orgogliosamente lesbica ma, come ha svelato la showrunner Caroline Dries, tormentata per la propria sessualità per via dei cittadini di Gotham City.

Batwoman è tormentata per la propria sessualità: non nel privato, perchè quando è Kate Kane è orgogliosamente lesbica, ma nella sfera pubblica, quando indossa un mantello e la maschera a forma di pipistrello, perchè cosciente del fatto che tutti la credano eterosessuale. Cosa che genera un profondo senso di fastidio.

La qual cosa è per lei motivo di profondo dissidio interiore, come ha spiegato perfettamente la showrunner Caroline Dries nel corso di una recente intervista: "L'omosessualità di Kate è uno dei tratti distintivi della serie, e voglio che resti così. Kate continuerà sempre a cercare di avere una vita privata al di là del suo ruolo da supereroe. Kate è una persona che si innamora, è pur sempre un essere umano, e proprio questo continuerà a generare in lei una sorta di conflitto. È lesbica e lo è con orgoglio, non si è mai sentita a disagio con la propria sessualità. Gotham City però crede che sia eterosessuale e questo comincerà a darle fastidio".

Nei prossimi episodi, dunque, Batwoman potrebbe andare proprio in questa direzione ed esplorare da un lato il fastidio di Kate per venire automaticamente bollata come qualcosa che non ha mai sentito di essere, dall'altro il suo senso di colpa per non fare nulla, in fondo, pubblicamente, per manifestare il suo essere una donna gay: "Penso che questa situazione faccia sorgere spesso in lei la domanda 'Cosa sto facendo?'" ha proseguito Caroline Dries. "Se batwoman è un simbolo di onestà e giustizia per la sua città, allora è giusto far credere a tutti di essere quello che non è? Simili dubbi la tormentano".