Batwoman: Joker esiste nell'Arrowverse, il pilot lo conferma

Joker esiste nell'Arrowverse e la conferma è stata affidata a Batwoman, la serie tv con Ruby Rose nei panni della protagonista, che domenica scorsa, durante la messa in onda del pilot, ha fatto riferimento in maniera esplicita al supercriminale di Gotham City.

Premessa doverosa: seguono spoiler per chi non ha visto la prima puntata della serie. Che l'ombra di Batman e della sua storia aleggino su tutto l'Arrowverse è ormai chiaro da diverse stagioni, l'evento crossover dell'anno scorso, Elseworlds, aveva anche introdotto tutta una serie di villain di Gotham City, oltre ad aver esplicitamente citato l'Arkham Asylum. E d'altronde proprio Kate Kane/ Batwoman è cugina di Bruce Wayne/ Batman. Il pilot di Batwoman, però, ha fatto un deciso passo in avanti perchè nell'esplorare il passato della protagonista, ha confermato che il Joker in persona è responsabile della morte della madre e della sorella di Kate, nonostante il tentativo di salvataggio da parte di Batman.

Quello di Batwoman è il primo riferimento diretto al clown principe del crimine, ma la sua presenza era stata in realtà confermata dalla serie Arrow, che in un paio di episodi ha citato Harley Quinn, ed è abbastanza difficile immaginare uno scenario in cui lei possa esistere senza il Joker. Il flashback di Batwoman, però, è importante anche per altre due ragioni: anzitutto per il riferimento temporale (se Batman dava spietatamente la caccia a Joker quando Kate era ancora una bambina, questo vuol dire che erano entrambi attivi a Gotham City da oltre un decennio), in secondo luogo perchè ci racconta qualcosa in più sul Batman dell'Arrowverse, vigilante esperto che ha protetto la sua città per molti anni prima di sparire misteriosamente.

Naturalmente tutto questo non implica necessariamente che il Joker faccia un'apparizione in Batwoman in futuro, ma sarà comunque interessante scoprire quali altri famosi villain Ruby Rose dovrà combattere. Per quanto riguarda il clown principe del crimine, invece, non c'è dubbio che si tratti di un periodo davvero intenso: non solo la citazione sul piccolo schermo, il Joker è anche al cinema, dove ha la risata di Joaquin Phoenix, che impersona il celebre villain nel film di Todd Phillips (qui la nostra recensione e video recensione di Joker).