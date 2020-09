Batwoman: Javicia Leslie nella prima foto con il costume della supereroina DC

Dal set di Batwoman arriva la prima foto di Javicia Leslie con indosso il costume della supereroina DC interpretata in precedenza da Ruby Rose.

Signore e signori, ecco la nuova Batwoman. Javicia Leslie raccoglie il testimone in questa nuova foto dal set in cui la vediamo indossare per la prima volta il costume dell'eroina.

Dopo i primi scatti che la ritraevano con degli abiti normali, ecco che arriva anche la prima immagine di Ryan Wilder - la nuova protagonista della storia interpretata proprio dalla Leslie - con maschera, parrucca e mantello.

"Attenta Gotham, il costume c'è, e sono pronta per partire... Ma aspettate di vedere la versione personale del Batsuit di come Ryan Wilder @cwbatwoman" scrive l'attrice su Instagram, condividendo un primo piano che non ci permette ancora di scoprire quali alterazioni sono state fatte al costume, lasciando i fan con la curiosità di sapere fino a che punto potrà essere diversa questa sua iterazione, e del costume, e della protettrice di Gotham.

Javicia Leslie si è unita allo show targato The CW dopo l'annuncio a sorpresa dell'abbandono di Ruby Rose, citando un mix di ragioni per la sua decisione, dal pesante infortunio subito durante le riprese - e un ritorno forse troppo affrettato alla quotidianità del set - a questioni di natura più personale. La Leslie, tuttavia, non andrà a "rimpiazzare" Rose nel ruolo di Kate Kane, bensì darà vita a un nuovo personaggio originale ancora tutto da scoprire.

Batwoman e le altre serie del CWverse torneranno sugli schermi nel 2021.