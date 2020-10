Batwoman:Javicia Leslie madrina della campagna contro il tumore al seno

Javicia Leslie, nuova protagonista della serie tv Batwoman, si unisce al popolare gioco per cellulare targato Zynga, Words With Friends, e all'American Cancer Society e diventa madrina di #WordsWithHope, la campagna per la prevenzione del tumore al seno lanciata in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione su questa malattia.

L'American Cancer Society e Words With Friends stanno collaborando con la star di Batwoman, Javicia Leslie, nel mese della consapevolezza del cancro al seno. Leslie si unisce così ad una lunga serie di persone dell'industria dell'intrattenimento, tra cui Alanis Morissette, Phuong Phillips e Melissa Rivers, i quali stanno prendendo parte alla campagna.

Nel comunicato stampa, condiviso nelle scorse ore, leggiamo:

"Zynga, leader mondiale nell'intrattenimento interattivo, ha annunciato che il suo iconico gioco Words With Friends, in collaborazione con l'American Cancer Society, dà il via all'iniziativa WordsWithHope: una campagna di un mese a sostegno del mese della prevenzione del cancro al seno. Per tutto ottobre, una parola di speranza sarà condivisa sui canali social di Zynga e nel gioco Words With Friends come'Parola del giorno'. La definizione della parola sarà una dichiarazione condivisa da persone influenti le cui vite sono state stravolte proprio dal cancro al seno, che illustrerà il significato dello screening e della diagnosi precoce e celebrerà gli eroi che hanno affrontato questa diagnosi di petto".

L'obiettivo è quindi quello di esaltare proprio il potere delle parole, del dialogo e quindi dell'informazione riguardo un tema delicato come quello del tumore al seno, ricordando l'importanza della prevenzione. Deepthi Menon, vicepresidente senior di Words With Friends, ha poi ricordato i tristi numeri riguardanti le donne alle quali viene diagnosticato il tumore al seno:

"Sappiamo che solo negli Stati Uniti, una donna su otto riceverà una diagnosi di cancro al seno nel corso della sua vita e le donne di colore sono colpite in modo sproporzionato. Con il Covid-19 che rende più difficile la connessione ai nostri sistemi di supporto, abbiamo ritenuto vitale collaborare con l'American Cancer Society per fornire alla nostra comunità il supporto che meritano. I nostri giocatori hanno formato legami incredibilmente forti nel corso degli anni e il loro coraggio, umorismo e grinta non sono secondi a nessuno. Le loro storie ci ispirano a continuare a costruire un gioco che amano e siamo onorati di essere uniti da questi magnifici individui e di offrire supporto per una causa che unisce così tante persone".