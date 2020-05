Batwoman: Jade Taylor si candida per sostituire Ruby Rose

Batwoman è rimasta senza protagonista e Jade Taylor si autocandida come sostituta di Ruby Rose nell'Arrowverse dopo l'annuncio che l'attrice ha ufficialmente abbandonato la serie prodotta da The CW.

Qualche giorno fa è arrivata una doccia fredda per tutti i fan dell'Arrowverse: Ruby Rose, l'interprete di Batwoman nell'omonima serie tv targata DC, non ritornerà sul set in occasione della seconda stagione dello show.

Le ipotesi sui possibili motivi dell'abbandono non sono ovviamente mancate, e molti hanno pensato che potessero avere a che fare con la salute dell'attrice - che sul set della serie aveva riportato diversi infortuni di una certa gravità - o con le forti critiche, spesso ad opera di bulli del web, ricevute sui social. Rose aveva infatti addirittura cancellato il suo account Twitter dopo gli attacchi e i commenti negativi causati dal suo casting come Kate Kane. Secondo quanto riportato da varie fonti, si sarebbe tuttavia trattato di una decisione presa in comune accordo con la produzione e dovuta all'insoddisfazione dell'attrice con gli orari e l'impegno richiesti dal ruolo, che avrebbe portato anche alla formazione di un ambiente lavorativo poco sereno.

Così, The CW e Warner Bros. sono adesso alla ricerca di una nuova Batwoman, e i nomi di diverse attrici stanno spuntando sul web, come Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Wallis Day (Krypton) e la più recente Jade Taylor, la Kady di The Magicians, che su Twitter sta già portando avanti una personale campagna promozionale.

I’m just gonna leave this right here... just a little #bts rehearsal footage. pic.twitter.com/DlRDPH9GzQ — Jade Tailor (@JadeTailor) May 21, 2020

"Quindiii... Visto che Ruby non interpreta più Batwoman in Batwoman, penso che dovrebbero prendere qualcuno che abbia una certa conoscenza in ambito di tecniche di combattimento (come il krav maga), che abbia già interpretato un personaggio tosto sullo schermo per gli ultimi 5 anni, e che adora lavorare da mattino presto a notte fonda. Così, per dire @TheCW, sono qui che aspetto!" ha scritto l'attrice, allegando poi un video di alcuni stunt di prova per un episodio di The Magicians.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe la Taylor nei panni di Kate Kane? O preferireste un'altra attrice? Fateci sapere!