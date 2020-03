Batwoman: incidente sul set, donna resta paralizzata

Sul set di Batwoman, serie tv DC in lavorazione al momento a Vancouver, c'è stato un brutto incidente che ha coinvolto l'assistente di produzione Amanda Smith, ora ricoverata all'ospedale con gravi lesioni alla colonna vertebrale, la quale rischia di restare paralizzata.

La donna, che lavorava sul set di Batwoman prima dello stop per Coronavirus, si è ritrovata coinvolta in un grave incidente quando un carrello elevatore con braccio meccanico è stato abbassato colpendola alla testa e causandole gravi lesioni alla colonna vertebrale che l'hanno lasciata incapace di sentire qualsiasi stimolo dalla vita in giù anche dopo l'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta.

Parlando con il Vancouver Sun, uno degli amici e collega di Amanda Smith, Tony Mazzucco, ha spiegato che sebbene la donna non riesce a sentire nulla dalla vita in giù, ma resta fiduciosa sapendo che un giorno potrebbe riacquistare la sensibilità dopo un'intensa terapia fisica e ha raccontato l'accaduto: "Mentre faceva il suo lavoro di assistente di produzione per Batwoman, il carrello elevatore si è abbassato sulla sua testa ed è rimasta intrappolata. Si è sottoposta a un intervento chirurgico spinale d'emergenza per riparare il danno. Purtroppo, con questo tipo di intervento chirurgico, non c'è modo di sapere se ha funzionato fino a quando non si sottopone a una terapia significativa"

In queste ore è arrivato anche un comunicato ufficiale della Warner Bros. Television, lo studio dietro la serie, che dice: "Uno stimato membro del team di produzione di Batwoman è rimasto recentemente ferito durante la preparazione di una location per le riprese a Vancouver. I nostri pensieri sono con lei per una pronta guarigione. Stiamo lavorando a stretto contatto con WorkSafeBC per fornirgli tutte le informazioni richieste. Continueremo a impegnarci per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i nostri collaboratori".