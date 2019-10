Batwoman e Nancy Drew: The CW ordina una prima stagione da 22 episodi

Batwoman e Nancy Drew hanno ottenuto da parte di The CW l'ordine per una prima stagione completa composta da 22 episodi.

I due show hanno debuttato sugli schermi americani da poche settimane ottenendo dei buoni dati di ascolto, in particolare grazie alle visioni in differita che hanno permesso di registrare un +73%, nel caso di Batwoman, e ben un +94%, nel caso di Nancy Drew, per quanto riguarda gli spettatori di età compresa tra i 18 e i 34 anni e rispettivamente +80% e +114% in quella tra i 18 e i 49 anni nelle visioni avvenute nei sette giorni successivi alla messa in onda tradizionale.

Batwoman ha come protagonista Ruby Rose nel ruolo di Kate Kane che, a Gotham City, entra in azione per difendere la città 3 anni dopo la misteriosa scomparsa di Batman che ha gettato la città nel caos.

Nancy Drew ha invece come star Kennedy McMann nella parte della brillante teenager che diventa detective e risolve misteri nella sua città natale di Horseshoe Bay, nel Maine, e viene segnata dalla morte della madre, evento che la spinge a rimanere in città invece che partire per il college.