Ruby Rose, la star di Batwoman parla della sua depressione e dei tentativi di suicidio

Ruby Rose ha scelto di aprirsi riguardo ad un argomento delicato come la depressione in occasione del Mental Health Day. L'attrice ha parlato della sua battaglia contro questa malattia attraverso un post su Instagram che la ritrae in un letto d'ospedale nel periodo precedente al suo ingresso nel cast di Orange Is the New Black.

"Oggi è la giornata mondiale della salute mentale. Questa foto è di prima che iniziassi Orange Is the New Black. Ho lottato con la salute mentale per tutta la vita. Ci sono stati ricoveri e tentativi di suicidio a 12 anni, mi è stata diagnosticata inizialmente la depressione a 13 anni, poi il disturbo depressivo maggiore a 16 anni. Quando avevo 18 anni ho scoperto di avere un'amnesia dissociativa. Ho alcuni anni completamente cancellati dalla mia memoria e imbattermi nel mio migliore amico della scuola elementare me l'ha fatto capire. Si ricordava di me ma non lo riconoscevo affatto. Ricordava i nostri insegnanti, le cose che facevamo e il mio zaino con la scimmia... cose che non ricordavo nemmeno quando le diceva con sincera convinzione".

Il racconto di Ruby Rose prosegue:"Sono andata a casa e ho chiesto a mia madre 'Avevo uno zaino con la scimmia a scuola?' Fu allora che tutto cominciò a svelarsi e la mia vita cambiò. Ho iniziato a fare domande. Ho scoperto di essere prima una bambina sorridente e poi muta e silenziosa, che si sedeva da sola e fissava a distanza durante la ricreazione, dopo uno dei tanti eventi traumatici che non ricordavo. Uno di cui mia mamma doveva parlarmi ma non lo faceva da così tanti anni perché i dottori all'epoca dicevano che ero troppo giovane per elaborare l'accaduto e che era per il mio meglio".

"Mi è stato diagnosticato anche il disturbo bipolare per molto tempo fino a quando ho scoperto di avere solo la depressione... la depressione pura, triste, senza gli sbalzi maniacali, è stata una tiroide iperattiva che ha provocato quella diagnosi sbagliata (...) Ciò che ho imparato da queste lotte è quanto sono forte. Trovo incredibile come le persone mi amino e mi supportino e tuttavia non posso giudicare quelli che non capiscono e non sanno nemmeno come farlo. Non puoi giudicare affatto le persone perché non puoi sapere cosa hanno passato. E l'amore per sé stessi e la cura di sé sono più importanti di ogni altra cosa"

Batwoman, show di Greg Berlanti e Caroline Dries ispirato al personaggio DC Comics, Kate Kane, ha debuttato il 6 ottobre sul canale americano The CW con la prima stagione, ancora inedita in Italia.