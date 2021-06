Batwoman: Dougray Scott non tornerà nella stagione 3

Dougray Scott ha annunciato la sua uscita di scena dalla serie The CW Batwoman, il suo Jakob non tornerà nella terza stagione dello show.

Dougray Scott ha lasciato la serie The CW Batwoman dopo due stagioni. La sua ultima apparizione come personaggio regular dello show è stata nell'episodio 16, due settimane prima del finale di stagione.

Batwoman: Dougray Scott con Ruby Rose una scena della serie

La sviluppatrice/produttrice esecutiva/showrunner di Batwoman Caroline Dries ha confermato l'uscita di Scott a EW spiegando:

"La storia si prestava a concludere il plot dei Crows perché abbiamo preso una posizione così dura contro la brutalità della polizia in questa stagione e abbiamo davvero usato i Crows. Una volta che abbiamo preso quella decisione - e ovviamente Kate capito che non sarebbe rimasta nello show - abbiamo capito che il personaggio di Jacob aveva fatto il suo corso, nel bene e nel male".

Dougray Scott ha interpretato Jacob, il padre di Kate Kane (Ruby Rose nella prima stagione, Wallis Day nella seconda), Mary (Nicole Kang) e Alice (Rachel Skarsten). Nel suo ultimo episodio, il personaggio di Jacob smantella i Crows, ma viene arrestato per aver aiutato Alice (che era finita in prigione) e viene trasferito a Metropolis per evitare i, processo.

Batwoman: Javicia Leslie è la prima eroina nera nel trailer "È tempo di essere potenti"

"Avere Dougray Scott nei panni di Jacob Kane in Batwoman è stato incredibilmente speciale per tutti noi" ha spiegato la showrunner in una dichiarazione. "Un attore con la sua carriera e la sua reputazione eleva qualsiasi progetto, e aveva una grande chimica con i suoi compagni di cast. Abbiamo adorato raccontare la storia del comandante Kane nelle ultime due stagioni e lasceremo sempre la porta aperta per farlo tornare. Gli auguriamo il meglio!"

Caroline Dries ha, inoltre, confermato a EW il definitivo non ritorno del personaggio di Kate, reinserita nella seconda stagione dopo che l'interprete originale Ruby Rose aveva abbandonato lo show alla fine della prima stagione. Nel finale Kate lascia, infatti, Gotham alla ricerca del cugino Bruce Wayne.