Battlestar Galactica: il reboot sarà scritto da Michael Lesslie

Battlestar Galactica avrà un reboot e Peacock ha annunciato che sarà Michael Lesslie a occuparsi della sceneggiatura e avere l'incarico di showrunner del progetto.

La nuova serie tv sarà prodotta da Sam Esmail, già autore dei successi di Mr Robot e Homecoming.

Il ritorno di Battlestar Galactica potrà quindi contare sul contributo di Michael Lesslie che ha già lavorato in progetti televisivi come The Little Drummer Girl e film, tra cui Macbeth e Assassin's Creed.

La vesione originale della serie tv era stata prodotta da NBC Universal nel 1978, ed è andata in onda per una sola stagione. La Battlestar Galactica andata in onda per 4 stagioni, dal 2004 al 2009, su SciFi Channel, di proprietà della NBC Universal, era invece il remake della serie anni '70, introdotta dalla miniserie omonima del 2003, considerata il suo backdoor pilot. L'incredibile successo di Battlestar Galactica (che è andata in onda anche in Italia tra il 2009 e il 2010), spinse NBC a ordinare lo spin-off prequel Caprica, che non ottenne però la stessa accoglienza e fu cancellato quando mancavano appena 5 episodi alla fine della prima e unica stagione.