Battlestar Galactica: il reboot della serie cult fantascientifica è stato ufficialmente accantonato

Secondo quanto riportato da Variety, il reboot di Battlestar Galactica, di cui si parla da tempo, non è più in fase di sviluppo presso la piattaforma Peacock.

Il progetto era stato annunciato per la prima volta nel 2019, prima del lancio ufficiale di Peacock, come parte della programmazione iniziale dello streamer. Tuttavia, non è mai stato formalmente ordinato come serie e da allora è rimasto in fase di sviluppo.

Non sono mai emersi dettagli precisi sulla storia, ma pare che lo show sarebbe stato ambientato nella stessa continuity della serie cult Battlestar Galactica del 2003.

Il reboot era un progetto molto sentito per Sam Esmail, che ne era produttore esecutivo tramite la Esmail Corp. nell'ambito dell'accordo generale della società con lo studio UCP. Chad Hamilton della Esmail Corp. era anche produttore esecutivo. Michael Lesslie era stato inizialmente assunto come sceneggiatore del reboot nel 2020, ma ha poi lasciato il progetto nel 2021. A gennaio, era emerso che Derek Simonds era stato ingaggiato come sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner.

L'originale Battlestar Galactica è stato creato da Glen A. Larson e vantava un cast composto da Richard Hatch, Dirk Benedict, Lorne Greene e Maren Jensen. Andò in onda per una stagione nel 1978 sulla ABC, seguita da una breve continuazione chiamata Galactica 1980. L'originale ha ispirato anche una serie di fumetti, romanzi e giochi da tavolo e video.

Ronald D. Moore e Sci Fi Channel (ora Syfy) hanno poi ripreso la serie nel 2003 con una miniserie di tre ore, il cui cast comprendeva Edward James Olmos, Mary McDonnell e Katee Sackhoff. Il successo di quel progetto portò Syfy e Sky Television a commissionare una nuova serie con il ritorno del cast. La serie si è rivelata incredibilmente popolare, durando quattro stagioni e generando anche due film per la televisione, che si sono conclusi nel 2009. Una serie prequel, Caprica, è andata in onda su Syfy per una stagione nel 2010.