Battlestar Galactica: "Il nuovo film e la nuova serie in un universo condiviso", parola di Simon Kinberg

Simon Kinberg ha fornito agli spettatori un aggiornamento sullo stato del film di Battlestar Galactica che sta realizzando per Universal. A quanto pare, il film e la nuova serie apparterranno al medesimo universo condiviso!

Nel corso di un'intervista con Steve Weintraub di Collider, Simon Kinberg ha fatto chiarezza sul mondo di Battlestar Galactica. A 10 anni dalla conclusione del reboot targato SYFY, il franchise rimane al centro dei pensieri di milioni di fan. Lo show è stato seguito da Blood & Chrome, una web serie prequel ed è, al momento, circondato da numerose voci di corridoio. Ad esempio, Sam Esmail, a quanto pare, sta producendo una nuova serie per Peacock, e a quanto pare un nuovo film basato sulla serie classica del 1978 sarebbe stato affidato a Simon Kinberg, che lo sta sviluppando insieme a Dylan Clark.

Nel corso della campagna promozionale di The 355, Simon Kinberg ha rivelato a proposito del suo nuovo film di Battlestar Galactica: "Stiamo cercando dei registi e la speranza è di trovare un regista e iniziare a preparare il film quest'anno. È una megalopoli, un film enorme e la preparazione sarà molto lunga, quindi immagino che anche se prendessimo un regista oggi, ci vorrebbero sei, nove mesi per preparare questo film come si deve. Quindi, la speranza è di riuscire a girare al più presto, magari alla fine di quest'anno. Probabilmente gireremo all'inizio del prossimo anno. Il tempo dirà chi è il regista e poi tu o qualcun altro lo rivelerete!".

A tutti i fan che si interrogano su eventuali connessioni tra questo film e la serie attualmente in preparazione per Peacock, Kinberg ha detto: "Per quanto riguarda la situazione con Sam e lo show, non posso dire molto se non che c'è sinergia tra le due imprese e una comunicazione costante tra noi. Siamo diventati vicini e ci stiamo divertendo molto insieme e ci sarà, in mancanza di una frase migliore ed è una frase abusata, un universo condiviso".

Infine, su eventuali connessioni tra il film e la serie del 1978, Kinberg ha ammesso di non poter dire molto, ma ha comunque divulgato alcuni dettagli: "Ci sono dei collegamenti, ma certamente non è semplicemente una continuazione o un remake del capolavoro di Ron Moore".