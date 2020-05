Battlestar Galactica, la serie completa su Amazon Prime Video in streaming da oggi

Battlestar Galactic sbarca oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di maggio 2020 e farà felici tutti gli appassionati di serie tv di fantascienza, visto che saranno a disposizione dei fan tutte le stagioni realizzate!

Lo show è ormai una vera e propria cult series, tra i maggiori rappresentanti di questo decennio televisivo, continuamente citato anche da altri programmi come esempio di status simbol per i nerd di tutto il mondo, ma in realtà è un prodotto che oltre ad essersi affermato come feticcio per i fan rappresenta la perfezione in campo televisivo. Realizzata dal canale specializzato SyFy, Battlestar Galactica è andata avanti a partire dal 2004 in diverse modalità: una miniserie iniziale, poi la serie regolare per cinque anni e in più film TV e webisodes.

Il cast della quarta stagione di Battlestar Galactica in uno scatto promozionale

Lo scorso settembre i fan avevano ricevuto un fulmine a cielo sereno, visto che Sam Esmail, creatore di Mister Robot, aveva dichiarato di voler realizzare un progetto all'interno dell'universo di Battlestar Galactica. Da bravo fan dello show, però, il regista è intervenuto su Twitter per rassicurarli: "Questo non sarà un remake della fantastica serie che Ronald D. Moore ha lanciato perché... perché rovinare la perfezione? Invece esploreremo una nuova storia all'interno della mitologia mentre rimaniamo fedeli allo spirito di Battlestar".

Battlestar Galactica è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.