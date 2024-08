Battiti Live su Canale 5, i cantanti e la scaletta dell'ultima puntata in onda stasera 5 agosto

Dopo il successo delle puntate precedenti, torna su Canale 5, alle 21:20 circa, l'appuntamento estivo più atteso dagli amanti della musica italiana: il Cornetto Battiti Live. Questo festival, che ha conquistato il cuore del pubblico, è condotto per la prima volta da Ilary Blasi, affiancata da Alvin e con la partecipazione speciale di Rebecca Staffelli. Ecco chi si esibirà questa sera 5 agosto

Battiti Live: la scaletta del 5 agosto

Lo scenario mozzafiato del Castello Aragonese di Otranto farà da sfondo all'ultimo appuntamento di questa nuova stagione della kermesse canora estiva che offre ai telespettatori un mix unico di artisti italiani e internazionali. Anche questa sera sul palco si alterneranno tante esibizioni, ecco la scaletta in ordine alfabetico della serata

Alex

Alex Britti

Ava

Benji & Fede

Berna e Dotan

Boomdabash

Capoplaza

Cioffi

Emma

Francesco Gabbani

Gabry Ponte

Gaia

Matteo Paolillo

Mida

Mietta

Mr Rain

Petit

Rocco Hunt

Sarah

The Kolors

Oltre alle esibizioni Sul palco principale, gli spettatori potranno godere di performance uniche on the road da alcune delle località turistiche più affascinanti della Puglia. Questa sera vedremo: Emma da Brindisi, Tananai da Giovinazzo, in provincia di Bari, e Alessandra Amoroso e BigMama da Ostuni.

Un elemento distintivo di questa edizione è la presenza di un eccezionale corpo di ballo, composto anche da alcuni allievi del celebre talent show Amici che accompagneranno gli artisti, arricchendo le loro esibizioni con coreografie spettacolari che promettono di incantare il pubblico. Il "Cornetto Battiti Live" non è solo un festival, ma un vero e proprio viaggio musicale attraverso la bellezza della Puglia e la straordinaria varietà del panorama musicale contemporaneo. Ogni appuntamento è un'occasione per celebrare la musica, l'arte e la cultura in uno dei contesti più suggestivi dell'estate italiana.