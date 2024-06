Amici 23: Battiti Live porta sul palco tre ballerini dell'ultima edizione del talent show

Anche quest'anno la rassegna canora itinerante in onda su Canale 5 ha pescato dal mondo del talent show di Maria De Filippi.

Le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live stanno per iniziare e l'attesa per le novità è palpabile. Quest'anno, la kermesse canora sarà trasmessa su Canale 5 con Ilary Blasi e Alvin promossi alla conduzione.Come nelle precedenti edizioni, sul palco si esibiranno ex ballerini di Amici 23; i fan del talent show vedranno, tra gli altri, Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari danzare al fianco dei cantanti del programma.

I talenti di Amici alla kermesse pugliese

La rassegna musicale itinerante parte quest'anno da Molfetta, dove il 21, 22 e 23 giugno si svolgeranno le prime tre tappe del programma. Le successive, previste a luglio, si terranno in una location non ancora resa nota dalla produzione. Anche quest'anno il corpo di ballo vede la partecipazione di molti ex allievi della scuola di Maria De Filippi, gli ultimi arrivati sono gli alunni di Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari si uniscono a un gruppo di talentuosi ragazzi che si esibiranno sul palco di Radionorba Cornetto Battiti Live, come viene chiamato l'evento per motivi di sponsorizzazione. Del gruppo fanno parte anche altri ex "Amici" tra cui Martina Miliddi, il veterano della rassegna Tommaso Stanzani e Mattia Zenzola, vincitore della ventiduesima edizione del talent show e protagonista di Mare Fuori: Il Musical.

Cosa sappiamo di Batti lIve 2024

Quest'anno, Battiti Live sarà trasmesso su Canale 5 per la prima volta, in precedenza è sempre andato in onda su Italia 1. Ilary Blasi e Alvin, assenti durante l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, esordiranno insieme alla conduzione di questo programma, sostituendo Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci.

Sofia fa parte del corpo di ballo di Battiti Live

Rebecca Staffelli, opinionista social dell'ultima edizione del Grande Fratello, è la terza new entry di una squadra completamente rinnovata e prende il posto di Mariasole Pollio. L'esordio su Canale 5 è previsto per il prossimo 8 luglio. Come gli altri anni, le serate saranno trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv. Gli artisti che si esibiranno a Molfetta sono:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alex Britti

Alex Wyse

Alfa

Annalisa

Articolo 31

Baby K

Benji & Fede

Benjamin Ingrosso

BigMama

Boomdabash

Blue

Capo Plaza

Clara

Cioffi

Coma_Cose

Cristiano Malgioglio

Darin

Dotan

Emis Killa

Emma

Fedez

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gaia

Gabry Ponte

Gigi D'Alessio

Guè

Holden

Il Volo

Irama

Matteo Paolillo

Michele Bravi

Mida

Mietta

Mr.Rain

Nek

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Petit

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rhove

Rose Villain

Santi Francesi

Sarah

Tananai

The Kolors

Tony Effe

I cantanti on the road sono Angelina Mango e Geolier.