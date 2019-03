Batman contro il Valencia: DC Comics denuncia la squadra di calcio per via del logo!

Francesco Bellu

La DC Comics fa guerra al Valencia. Il motivo? Il logo scelto, un pipistrello, sarebbe un plagio a quello di Batman. Per questo motivo lo studios americano ha presentato una denuncia contro il club all'UIPO, l'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea. E sono volate letteralmente scintille.

La DC si è infatti rivolta all'ufficio legale Elzaburu di Madrid e, attraverso i suoi legali, sostiene che il logo del pipistrello alato adottato dal Valencia in occasione del suo centenario possa essere assimilato a tutte le rappresentazioni di Batman, soprattutto in campo commerciale. Pertanto, sulla base dell'articolo 8, comma 1, del regolamento sui marchi dell'Unione Europea, c'è il rischio che questa somiglianza possa generare "confusione da parte del pubblico". La replica del Valencia, secondo quanto riportato dal quotidiano El Confidencial, non si è fatta attendere ed è tutt'altro che diplomatica: "Quando questo club giocava con un pipistrello sul petto, negli Stati Uniti stavano ancora inseguendo bisonti".

Il riferimento è legato al fatto che il pipistrello non è solo il simbolo della squadra, ma soprattutto della città e da ben seicento anni. Ma non solo, l'animale alato compare già nelle divise da gioco del Valencia sin da quando è stato fondato, nel 1919; mentre il primo fumetto di Batman è apparso negli Stati Uniti solo nel 1939. Sempre secondo El Confidencial, le carte dell'inchiesta aperta dall'UIPO sono ancora in stand-by, in quanto alle parti è stato concesso un periodo di ventidue mesi per raggiungere un accordo prima di aprire il procedimento giudiziario vero e proprio. Chi la spunterà tra Batman e il club calcistico? I valenciani sono convinti che non ci sia proprio partita. Staremo a vedere.