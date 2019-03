Batman v Superman, Zack Snyder: "Ecco come è nata la famosa scena di Martha"

Marica Lancellotti

C'è una sequenza in Batman v Superman: Dawn of Justice che passa sotto il nome di "scena di Martha": è una delle trovate che hanno fatto più discutere e Zack Snyder, il regista, è tornato a parlarne. L'occasione è stato un Q&A organizzato a Pasadena all'ArtCenter College of Design.

Chiunque abbia visto il film la ricorderà: Batman e Superman, un attimo prima del definitivo scontro, scoprono di avere qualcosa in comune, un tenero segreto che si cela dietro il nome Martha. Superman, debole per la kryptonite, supplica Batman di salvare Martha. "Perchè hai detto quel nome?" gli fa l'altro sconvolto: Martha è il nome di sua madre. Zack Snyder ha raccontato in proposito: "La cosa è davvero strana perchè io e Chris Terrio, discutendo, arrivavamo sempre a quel particolare punto del film e sapevamo come li avremmo portati allo scontro ma come li avremmo convinti a non uccidersi? Deciderlo era difficile così abbiamo pensato che saremmo potuti entrare nella loro intimità: Batman avrebbe dovuto realizzare che anche Superman ha un lato umano, è una creatura aliena, certo, ma per certi versi è più umano di lui. Ha abbracciato tutti i lati positivi della razza umana, Batman vede così in Superman qualcosa che forse neppure lui possiede. Ecco, questo è stato il punto di partenza per la costruzione della scena".

Secondo Zack Snyder il merito di aver capito che proprio la mamma doveva essere quel nodo che avrebbe sciolto tutta la situazione in Batman v Superman: Dawn of Justice va però riconosciuto a Chris Terrio: "Lui mi ha fatto notare la strana coincidenza per cui le mamme di entrambi avevano lo stesso nome. Da lì abbiamo iniziato a creare quella scena, abbiamo parlato di come cosa l'avrebbe fatta funzionare più o meno, che forse sarebbe dovuta essere Lois a dirlo, e così via".