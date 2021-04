Batman v Superman: Ben Affleck ha chiesto di riscrivere la sceneggiatura, Chris Terrio critica il titolo

Batman v Superman avrebbe potuto avere un altro titolo, come rivelato dallo sceneggiatore Chris Terrio che ha inoltre aggiunto che è stato Ben Affleck a chiedergli di intervenire sullo script.

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair sono stati infatti condivisi molti dettagli relativi al suo lavoro nel mondo della DC.

Chris Terrio ha spiegato che dopo aver lavorato al film Argo l'interprete di Batman lo ha contattato prima di interpretare per la prima volta Bruce Wayne: "Ben Affleck mi ha chiamato e mi ha detto che stava lavorando a questo film, che era un lungometraggio su Superman in cui avrebbe avuto la parte di Batman. quindi mi ha chiesto se fossi disposto a leggere lo script e considerare l'idea di riscriverlo. Mi ha chiesto se potessi lavorare un po' sui personaggi. Quindi era già stato deciso e mostrato nello storyboard che Batman avrebbe provato a uccidere Superman e che Batman si sarebbe mosso lungo una strada dark. Stava marchiando dei criminali e c'erano sicuramente degli elementi oscuri che non erano negoziabili e già nella storia".

Terrio voleva creare una storia che permettesse agli spettatori di credere alla discesa verso l'oscurità di Batman, paragonandolo al protagonista di Moby Dick ed era rimasto traumatizzato dal fatto che la guerra di Krypton fosse arrivata sulla Terra.

Lo sceneggiatore ha aggiunto che non è il responsabile del titolo: "Ho scritto delle bozze del film su Batman e Superman che non ho intitolato Batman v Superman: Dawn of Justice. Non ho dato il titolo allo script. In realtà ho scoperto come si intitolava il film insieme al resto del mondo su internet. Non mi hanno contattato per scegliere il titolo del film e sono rimasto sorpreso come tutti gli altri. Non lo avrei intitolato in quel modo". Chris Terrio ha ammesso: "L'ho sentito e ho pensato che sembrasse arrogante e in un certo senso ingenuo. Stonato. L'intenzione del film era di realizzare qualcosa di interessante, oscuro e complesso, non come uno scontro in stile Las Vegas, un match di wrestling come sembra Batman v Superman: Dawn of Justice".