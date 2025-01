Shadow of the Colussus non è stato cancellato: Andy Muschietti aggiorna i fan sul film tratto dal videogame

Il regista Andy Muschietti ha condiviso qualche aggiornamento sul progetto di adattare in un film il videogame Shadow of the Colossus.

Il filmmaker è coinvolto nella realizzazione dell'adattamento del videogioco fin dal 2014 e, nonostante sia trascorso un decennio, c'è ancora una concreta possibilità che si proceda con la produzione.

L'aggiornamento sul film di Shadow of the Colossus

Sony Pictures aveva annunciato che Andy Muschietti, che ha portato al successo i film di It tratti dal romanzo di Stephen King, sarebbe stato il regista di Shadow of the Colossus.

Intervistato da Radio TU, il filmmaker ha spiegato che non gioca molto, ma considera il videogame un 'capolavoro', mettendosi più volte alla prova come giocatore.

Andy ha negato che il progetto sia stato abbandonato e ha confermato che è stata realizzata una sceneggiatura che apprezza molto. A ostacolare l'inizio della produzione sarebbe l'interesse dello studio per una proprietà intellettuale attualmente molto popolare, situazione che ha portato i vertici della Sony a dare la precedenza ad altri film.

Il successo del videogame

Shadow of the Colossus ha debuttato nel 2005 e il videogioco destinato a PlayStation 2 raccontava la storia di un personaggio chiamato Wander mentre compie una ricerca tra rovine desolate e proibite, nel tentativo di ottenere i poteri necessari a riportare qualcuno che gli è veramente molto vicino.

Muschietti ha ribadito che si tratta di un 'gioco cult' e che lo studio prenderà le sue decisioni in base ai numeri necessari a produrre il film, puntando a ottenere circa 200 milioni di dollari come budget per la realizzazione del lungometraggio. L'obiettivo è quindi quello di produrre un adattamento in grado di soddisfare i fan e particolarmente spettacolare.