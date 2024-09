Batman & Robin: la foto della reunion a sorpresa dei due villain

Una foto che potrebbe mettere in allarme Batman e tutta Gotham City: Mr. Freeze e Poison Ivy si sono riuniti improvvisamente. Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman hanno posato insieme per una nuova foto pubblicata sul profilo Instagram della star di Terminator.

Una foto che ha richiamato alla memoria il duo malvagio di Batman & Robin del 1997. Sono state proprio le due star a riferirsi al film di Joel Schumacher, con la didascalia scritta da Schwarzy:"Freeze e Ivy di nuovo insieme. Attento Batman".

Coppia di villain

"La nostalgia è un sentimento potente. Grazie per questo post, Arnie!" ha scritto un fan tra i commenti. Batman & Robin in realtà non fu ben accolto dalla critica, tanto che attualmente ha un punteggio del 12% su Rotten Tomatoes con il seguente commento:"L'approccio ironico di Joel Schumacher raggiunge un limite insopportabile in Batman & Robin, risultando in un film frenetico e superficiale troppo scherzoso per essere preso sul serio".

Il film vantava in ogni caso un cast stellare con George Clooney nel ruolo di Batman, Chris O'Donnell nel ruolo di Robin, Alicia Silverstone nel ruolo di Batgirl e Michael Gough nel ruolo di Alfred Pennyworth. Lo stesso Clooney, in passato, chiese più volte scusa e mostrò disappunto per il film.

Nel frattempo, Danny DeVito, che interpretò il Pinguino in Batman - Il ritorno di Tim Burton è pronto a riprendere il suo ruolo, magari accanto a Schwarzenegger:"Non credo sia una cattiva idea, perché hai Michael Keaton, Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. Potremmo rifare quegli stessi ruoli, perché no?".

L'ultima versione di Batman al cinema risale al 2022, The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson nei panni di un giovane Bruce Wayne/Batman, al fianco di Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Zoë Kravitz nei panni di Catwoman e Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth.