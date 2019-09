Batman di Robert Pattinson nel reboot di Justice League?

Warner Bros ha grandi progetti per il Batman di Robert Pattinson: dopo il lancio in The Batman il personaggio potrebbe comparire nel reboot di Justice League.

Il sorriso di Robert Pattinson

Un futuro indaffarato attende Robert Pattinson. Se The Batman verrà accolto positivamente dal pubblico, il nuovo Bruce Wayne sarà parte integrante del DCEU, WB sta già valutando di mettere in cantiere un reboot di Justice League riunendo un nuovo team di supereroi.

A quanto trapelato finora, Pattinson avrebbe firmato per tre lungometraggi, uno è The Batman e gli altri due film andrebbero a comporre una nuova trilogia dedicata all'Uomo Pipistrello, nuovo tassello dei numerosi film dedicati a Batman realizzati finora. Il contratto prevederebbe, inoltre, un'opzione per altro progetti, tra cui il reboot di Justice League. DC vorrebbe ingaggiare J.J. Abrams per affidargli il reboot, ma non sappiamo se il regista sia interessato. Anche James Gunn, attualmente impegnato nel reboot di Suicide Squad, sarebbe una scelta papabile, ma per ora non vi è niente di concreto al riguardo.

L'unica certezza riguarda il fatto che le riprese di The Batman prenderanno il via la prossima primavera. Matt Reeves narrerà le avventure di un Bruce Wayne più giovane con spiccate doti investigative, confermato The Long Halloween come fonte di ispirazione. Nel film dovrebbero comparire numerosi villain, inclusi Pinguino, Catwoman, Enigmista e altri.

The Batman arriverà al cinema il 25 giugno 2021.