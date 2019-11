Il Batman di Robert Pattinson e Aquaman di Jason Momoa insieme in un film?

Il Batman di Robert Pattinson e l'Aquaman di Jason Momoa potrebbero apparire nello stesso film in un futuro non molto distante? Ecco cosa ha dire al riguardo l'attore che presta il volto al personaggio di Arthur Curry sul grande schermo.

Robert Pattinson, che sarà Bruce Wayne nel film di Matt Reeves in uscita nel 2021, The Batman, gode della massima stima da parte del collega: "Sono gasatissimo. È un brav'uomo, e un attore fantastico. Sono davvero entusiasta del progetto" ha affermato Jason Momoa durante un'intervista. Progetto di cui farà parte anche Zoë Kravitz, figlia della compagna di Momoa, Lisa Bonet, che come annunciato da poco, vestirà i panni di Catwoman.

Ma, come riporta anche CinemaBlend, Momoa, che quando Zack Snyder prese in mano le redini del cosìdetto DCEU - ora ridefinito in termini di nome (Worlds of DC) e contenuti, includendo anche pellicole non necessariamente collegate secondo una ferrea continuità narrativa - venne scelto, con stupore dei più, come interprete del Re di Alantide, avrebbe espresso la sua in merito alle possibilità di condividere la scena con il Cavaliere Oscuro di Pattinson: "Voglio dire, sarebbe fantastico, ma non credo che si andrà in quella direzione. Lasciamogli semplicemente fare quello che fanno, e io farò quello faccio".

The Batman arriverà al cinema nel mese di giugno 2021, mentre la release di Aquaman 2 è attualmente programmata per dicembre 2022.