The Brave and The Bold: il nuovo Batman dei DC Studios sarà diretto da Andy Muschietti?

Secondo un nuovo rumor, Andy Muschietti sarebbe in lizza per la regia del film che introdurrà il nuovo Batman del DC Universe di James Gunn.

Nelle ultime ore sono emersi interessanti aggiornamenti circa il futuro del nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran. Dopo l'annuncio del cast di Creature Commandos, sta cominciando a circolare la voce secondo cui Andy Muschietti sarebbe in lizza per la regia di The Brave and the Bold, il film che avrà il compito di introdurre il nuovo Batman di questo universo cinematografico.

Se questo rumor dovesse essere confermato, sarebbe una buona indicazione dei solidi rapporti tra il regista e lo studio e un'ulteriore conferma dell'apprezzamento del suo ultimo lavoro, The Flash, che arriverà nelle sale a giugno e da coloro che lo hanno già visto è stato già applaudito come uno dei migliori film DC di sempre (Tom Cruise compreso).

In ogni caso, Muschietti sarà impegnato prima nella produzione e nella regia di alcuni episodi di Welcome To Derry, serie prequel del dittico cinematografico su IT da lui diretto; la serie arriverà prossimamente in streaming su Max.

Batman: l'ingaggio di un nuovo attore nel film DC su Damian Wayne, The Brave and the Bold, accende la polemica

The Brave and the Bold seguirà Batman (del quale deve essere ancora svelato l'interprete) alle prese con l'addestramento del figlio Damian Wayne per diventare il nuovo Robin. La data d'uscita non è ancora stata annunciata ma arriverà dopo il 2025.