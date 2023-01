Batman: per Tim Burton i critici del suo film non hanno mai compreso la reale natura del personaggio

Fin dalla sua uscita il Batman di Tim Burton ha diviso pubblico e critica, specialmente per quanto concerne le singole interpretazioni e caratterizzazioni dei personaggi in scena. Secondo gli esperti di settore nel film del 1989 il Batman di Michael Keaton veniva "oscurato" dal Joker di Jack Nicholson. Il regista ha deciso di rispondere a quelle critiche.

Michael Keaton nei panni dell'eroe mascherato di Gotham City

I due Batman di Tim Burton hanno fatto la storia del cinema e di questo personaggio, presentandolo alle masse in una veste del tutto differente da quella che ci si aspettava, specialmente con il secondo capitolo. In entrambi i film, però, la critica ha letto una maggiore attenzione verso gli antagonisti, a discapito dello stesso Batman.

In una featurette del making-of condivisa da slashfilm.com, il regista ha deciso di chiarire la situazione esprimendo il proprio punto di vista in merito a queste particolari critiche: "Ricordo di aver sentito dire che 'Nel primo film, il Joker ruba la scena al protagonista'. Sono da sempre certo del fatto che a quelle persone mancasse qualcosa nella lettura del personaggio di Batman, e su quello che è. Ecco perché non ho voluto coinvolgere Robin nella storia. Questo ragazzo vuole restare il più nascosto possibile e nell'ombra, senza rivelare nulla di se stesso. Proprio per questo non userà mai il suo tempo sullo schermo con grandi discorsi o per ballare nella Batcaverna. All'epoca ho sentito che una caratterizzazione del genere fosse giusta per lui".

Anche voi la pensate come lui?