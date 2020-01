Batman e il "pacco" di Robin: la rivelazione “intima” di Burt Ward

Una scena della serie tv Batman

Burt Ward, interprete di Robin al fianco del Batman di Adam West, ha svelato un dettaglio abbastanza curioso sulla realizzazione della celebre serie TV, trasmessa dal 1966 al 1968. Intervistato da Page Six, l'attore ha rivelato che il costume aderente fece arrabbiare la Catholic League of Decency, associazione cattolica che lottava contro i contenuti spinti in televisione.

"Ritenevano che il pacco di Robin fosse piuttosto grande per un programma televisivo." ha spiegato Burt Ward. Per risolvere il problema, la ABC mandò Ward a procurarsi un farmaco che avrebbe "diminuito" le dimensioni del suo pene. Il giovane interprete di Dick Grayson, che aveva diciannove anni quando fu scritturato, decise però di ignorare la richiesta del network: "Presi le pillole per tre giorni, e poi mi dissi che avrebbero potuto impedirmi di avere figli. Smisi di prenderle e usai il mantello per coprire quella parte del mio corpo."

Batman: tutti i film sull'uomo pipistrello

Burt Ward è legato principalmente al ruolo di Robin, interpretato nei 120 episodi di Batman e nel film uscito tra la prima e la seconda stagione, nel 1966. Insieme all'amico e collega Adam West, scomparso nel 2017, ha ripetutamente reso omaggio allo show, spesso in chiave parodistica ma talvolta anche in modo più serio, come nei due film d'animazione usciti nel 2016 e nel 2017 dove i due prestano le voci ai loro storici personaggi, affiancati da Julie Newmar (oggi l'unica del cast originale ancora in vita insieme a Ward e John Astin) nel ruolo di Catwoman.

L'apparizione più recente dell'attore in un progetto della DC Comics risale al mese scorso, in Crisis on Infinite Earths - Part 1 of 5 : nella sequenza iniziale, lui interpreta il Dick Grayson di Terra-66 (allusione all'anno in cui debuttò la serie classica), uno dei tanti mondi paralleli distrutti dall'Anti-Monitor. Notare che nella scena sta portando a spasso un cane: nella vita, Burt e sua moglie gestiscono un'associazione benefica che accudisce cani randagi di grosse dimensioni.