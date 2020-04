Batman of the Future: Clint Eastwood ha quasi interpretato Bruce Wayne in un film mai realizzato

Clint Eastwood ha quasi interpretato un anziano Bruce Wayne in un adattamento live action della serie animata Batman of the Future mai realizzato.

Clint Eastwood ha rischiato di interpretare Bruce Wayne in un film live action ispirato alla serie animata Batman of the Future che non mai stato realizzato.

Il corriere - The Mule: Clint Eastwood in una scena

I fan della serie animata Batman of the Future hanno auspicato a lungo di vedere un adattamento cinematografico che avrebbe dovuto vedere Eastwood nei panni di Bruce Wayne. A svelare i dettagli del progetto, mai andato in poto è stato Paul Dini, ospite del podcast di Kevin Smith. Dini ha svelato che, insieme al co-creatore di Batman of the Future Alan Burnett, era stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura dell'adattamento live action. Boaz Yakin avrebbe dovuto dirigere il film e Clint Eastwood era la prima scelta per interpretare un'incarnazione anziana di Bruce Wayne.

"Era ambientato in una Gotham del futuro, ma non aveva un look futuristico. era un mix di stili che mescolava un po' de Il cavaliere oscuro, un po' dei fumetti contemporanei e c'era Terry McGinnis e il costume e tutto il resto. era un anziano Bruce Wayne" ha spiegato Paul Dini.

Sfortunatamente Warner Bros. non ha apprezzato una visione così cupa e futuristica, auspicando un film per famiglie. Boaz Yakin ha rifiutato di rivedere la sua visione e ha abbandonato il progetto che poi è finito nel dimenticatoio.

Batman of the Future: Michael Keaton protagonista del live action DC/Warner?