Clint Eastwood non ha restituito i suoi Oscar, smentiti i meme diventati virali

L'attore e regista Premio Oscar Clint Eastwood non ha restituito i suoi numerosi Academy Award, nonostante ciò che sostiene un meme diventato virale su Facebook.

Il meme, che circola sui social media, sostiene che Eastwood avrebbe restituito i premi all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences perché non vorrebbe più essere "associato a nessuna delle sciocchezze di Hollywood".

Questo meme ha avuto origine dalla pagina Facebook "The America's Last of Defense", che pubblica una serie di post di satira e parodia e chiarisce che "nulla di questa pagina è reale". Nonostante questa dichiarazione preventiva, il meme - pubblicato mercoledì 15 maggio - ha ottenuto 42.000 like a partire e già il giorno successivo era virale. La maggior parte dei commentatori sembra aver reagito al meme come se le informazioni fossero effettivamente accurate.

Eastwood ha vinto il premio per il miglior film e la miglior regia per Gli spietati del 1993, poi ha portato a casa gli stessi due premi per Million Dollar Baby nel 2005. Nel 1994 ha ricevuto anche il premio Irving G. Thalberg dell'Academy.

Il nuovo film di Clint Eastwood è pronto

Il nuovo film del regista, Juror No. 2, è un dramma giudiziario ambientato nel contesto di un processo per omicidio e racconta la storia di un padre di famiglia, Justin Kemp (Nicholas Hoult), che svolge il ruolo di giurato nel caso in tribunale. Le cose cambiano quando inizia a rendersi conto di essere stato lui stesso ad uccidere la vittima in un incidente dovuto alla sua guida spericolata. Ora si trova nel bel mezzo di un dilemma: cercare di salvare l'imputato senza venire incriminato mentre cerca di coprire le proprie tracce.

I fan si aspettano un altro grande film, e la curiosità è alta visto che diversi studi hanno rifiutato il progetto prima che entrasse in gioco Warner Bros.