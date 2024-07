Clint Eastwood: Juror #2 potrebbe non essere il suo ultimo film

Il canto del cigno per il 94enne Clint Eastwood potrebbe non essere ancora giunto. Secondo nuovi report Juror #2 potrebbe non essere il suo ultimo film. La voglia di lavorare del divo dagli occhi di ghiaccio lo starebbe spingendo a cercare altre sceneggiature da portare sullo schermo.

Secondo quanto riferito da World of Reel, per Warner Bros. la sua nuova fatica Juror #2 non sarebbe una priorità per Warner Bros, almeno nell'ottica della stagione dei premi. Lo studio avrebbe infatti sostenuto Eastwood nel progetto principalmente per ringraziarlo dei successi passati dello studio. Nonostante tutto, il film uscirà in autunno.

Un regista instancabile

Una bella immagine di CLint Eastoowd

Clint Eastwood non farà molta attività stampa per il film, lasciando il compito ai protagonisti Nicholas Hoult e Toni Collette, e vista l'età del divo la scelta è comprensibile. Ma questo potrebbe non essere l'ultimo progetto per il grande cineasta che, secondo quanto riferito da una fonte, sarebbe talmente dipendente dal lavoro da stare già leggendo nuove sceneggiature per trovare il suo prossimo progetto. Clint si sarebbe talmente divertito sul set della sua ultima fatica da voler continuare.

Juror #2 vede nel cast Toni Collette, Nicholas Hoult, Kiefer Sutherland, J.K. Simmons, Zoey Deutch e Chris Messina. Il film è ambientato durante un processo per omicidio in cui uno dei giurati inizia a realizzare che potrebbe aver ucciso la vittima in un incidente d'auto e cerca di salvare l'imputato senza autodenunciarsi.