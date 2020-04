Batman, Nic Pizzolatto: “Mi piacerebbe fare un film su di lui”, dice l’autore di True Detective

True Detective: Mahershala Ali e Stephen Dorff in una scena della terza stagione

Nic Pizzolatto, autore di True Detective, ha un'idea molto specifica per ciò che gli piacerebbe fare con un film su Batman. Lo sceneggiatore ha infatti svelato su Instagram che, se ne avesse l'opportunità, il vigilante di Gotham sarebbe l'unica creazione altrui a cui vorrebbe mettere mano, e l'unico supereroe con il quale sente una certa affinità.

Pizzolatto si è anche pronunciato sul famoso principio in base al quale Batman non uccide: "È una filosofia valida, e io la manterrei. Ma non è perché uccidere lo renderebbe come i cattivi, o altre cazzate da scuola materna. Lui non uccide perché il suo vero, eterno nemico è la morte." Lo sceneggiatore si è anche dato a una considerazione metafisica, riferita all'intelligenza di Batman e alle sue abilità strategiche: "Penso che se avesse tempo a sufficienza per prepararsi, sarebbe anche in grado di affrontare Dio." Quest'ultima parte ha ricevuto il sostegno di Damon Lindelof, che ha condiviso l'immagine sul proprio profilo Instagram chiedendo di avviare la petizione per far girare un film di Batman al collega.

Lo scorso anno, Nic Pizzolatto ha firmato due progetti per la HBO: è stato l'autore principale e lo showrunner della terza stagione di True Detective e, anche se non accreditato, ha partecipato alla scrittura di Deadwood - Il Film insieme al collega e amico David Milch, il quale a sua volta ha scritto un episodio della serie antologica poliziesca.

Qualche mese fa, invece, è stato annunciato che lo sceneggiatore ha firmato un nuovo accordo di esclusività con il canale FX, che da quest'anno lavora a stretto contatto con la piattaforma di streaming Hulu. Il primo progetto che lui ha in cantiere per il network avrà come protagonista Matthew McConaughey. In ambito cinematografico Pizzolatto è stato uno degli autori del copione de I magnifici 7, e ha scritto per la Universal il lungometraggio Ghost Army, di cui Ben Affleck sarà protagonista e regista.