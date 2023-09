Batman: La maschera del fantasma, Bruce Timm svela la sua scena preferita del film

In vista dell'uscita della nuova versione in 4K Ultra HD di Batman: La maschera del fantasma, l'autore Bruce Timm ha svelato quella che è la sua scena preferita del film d'animazione uscito nel 1993.

La nuova edizione di quello che è uno dei film su Batman preferito dai fan includerà una serie di contenuti aggiuntivi. In vista di questa uscita, è stata pubblicata anche una clip esclusiva che mostra il regista Bruce Timm riflettere sul film e sulla sua scena preferita di sempre.

La scena in questione è quella che vede Bruce Wayne davanti alla tomba dei suoi genitori chiedere loro perdono per non voler essere più Batman, poiché non aveva previsto di poter essere felice un giorno.

La nuova versione di Batman: La Maschera del Fantasma includerà una featurette inedita intitolata "Kevin Conroy: I Am The Knight", che ripercorre l'eredità di Kevin Conroy, che ha doppiato Batman per 30 anni in film, televisione, videogiochi e altro prima della sua scomparsa nel 2022. Sarà inoltre incluso un episodio bonus di Justice League: Unlimited, in cui Phantasm fa un cameo.

La nuova versione in 4K Ultra HD del film d'animazione uscirà il 12 settembre prossimo.