Batman, Jack Nicholson disse: "Ecco che cosa mi piace del Joker"

Jack Nicholson ha dichiarato a proposito del ruolo del Joker: "La cosa che mi piace di più è che il suo senso dell'umorismo è quasi sempre di cattivo gusto". Nicholson ha adorato così tanto la sua performance in questo film che a un certo punto era arrivato a visionare la pellicola una volta alla settimana a casa sua.

Jack Nicholson è il temibile Joker in una scena del film Batman di Tim Burton

L'attore americano ha anche ammesso in un'intervista di essere un grande fan dei fumetti nell'era in cui Batman è apparso per la prima volta e che, anche all'ora, il Joker era il suo personaggio preferito. Nicholson ha ricevuto una percentuale dell'incasso del film e, grazie al suo massiccio incasso al botteghino, ha portato a casa circa 60 milioni di dollari.

Jack Nicholson è l'iniquo Joker

Il leggendario attore ha affermato che ciò che ha reso il Joker uno dei suoi ruoli preferiti è che gli ha permesso di avere una libertà creativa mai vista prima, semplicemente senza precedenti.

Secondo Nicholson, mentre la maggior parte dei personaggi hanno tratti ben specifici a cui un attore deve rimanere fedele, il tratto specifico del Joker è che è imprevedibile, il che significa che è stato in grado di fare tutto ciò che voleva, rimanendo comunque fedele al personaggio.