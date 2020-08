Batman - Il ritorno: Tim Burton era terrorizzato da Christopher Walken

Secondo Marion Dougherty, assistente di Tim Burton e principale responsabile del reparto casting della produzione di Batman - Il ritorno, il regista sarebbe stato a disagio nell'assegnare al celebre Christopher Walken il ruolo di Max Shreck.

Michelle Pfeiffer (di spalle) e Christopher Walken in una scena del film Batman - il ritorno

Quando Marion gli chiese perché, Burton rispose: "Perché quell'uomo mi spaventa a morte". Tuttavia, in seguito, Burton deve aver cambiato idea poiché Walken è stato scelto di nuovo dal regista per un ruolo ne Il mistero di Sleepy Hollow. Inoltre fu ingaggiato anche per interpretare Brainiac nel progetto abortito di Superman Lives.

La sceneggiatura della pellicola si basa sul personaggio creato da Bill Finger e Bob Kane; il film fu un successo sia commerciale che di critica ma suscitò alcune controversie per i toni, ch secondo alcuni erano troppo cupi. La pelliola di Burton ricevette molte nomination agli Oscar, ai BAFTA, agli MTV Movie Awards e ai Saturn Award.

Benché da alcuni, come già detto in precedenza, fu considerato un film "troppo dark", secondo il regista il precedente Batman era molto più "buio" di Batman - il ritorno. Nel 2008 la pellicola è entrata nella classifica dei 500 più grandi film di tutti i tempi pubblicata da Empire.