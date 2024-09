The Batman, i dettagli sulla serie sul Gotham PD cancellata: "Sarebbe stata come un poliziesco anni '70"

Nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli importanti sulla serie tv ambientata nel mondo di The Batman poi cancellata per far spazio a The Penguin

All'indomani dell'uscita di The Batman di Matt Reeves, alla Warner Bros. sembravano avere fretta di espandere il franchise con diverse serie televisive.

Abbiamo già sentito parlare del progetto che si sarebbe poi trasformato in The Penguin ma anche di un'altro show incentrato sulla polizia di Gotham City. Purtroppo, quest'ultima non è mai stata realizzata. Ed è un vero peccato, soprattutto alla luce dei nuovi dettagli sullo show rivelati dallo showrunner Terence Winter.

In un'anticipazione del prossimo episodio del podcast Bingeworthy di The Playlist, in cui ha discusso della nuova stagione di Tulsa King, che lo vede showrunner principale, Winter ha svelato un po' della serie sulla polizia di Gotham City a cui stava lavorando insieme a Matt Reeves. Sembra proprio che Winter avesse un'idea davvero unica della serie, ma che il regista non fosse totalmente d'accordo con la sua visione.

"L'idea era quella di fare una serie poliziesca in stile anni '70, qualcosa che assomigliasse al dramma poliziesco e criminale del 1981 di Sidney Lumet, 'Il principe della città', ma ambientato nel dipartimento di polizia di Gotham City", ha spiegato Winter. "Avrebbe avuto quel tipo di atmosfera. Avrebbe avuto al centro un poliziotto dei giorni nostri che è come un poliziotto di terza generazione di Gotham City, come suo nonno, suo padre, e, sapete, con Gotham City completamente corrotta. E questo è l'uomo che incontriamo nel presente e che si rende conto di essere dalla parte sbagliata. Batman sarebbe stato un personaggio che viveva in quel mondo, ma non lo si sarebbe visto mai. E in realtà era tutto incentrato sul dipartimento di polizia e su questo tizio".

The Batman: HBO Max approva lo spinoff The Penguin, con Colin Farrell; cancellato Gotham PD

Winter ha poi aggiunto che Reeves ha deciso di portare la serie in una direzione diversa: "Ci ho lavorato per un po', ma alla fine, sapete, Matt non se la sentiva più. E me ne sono andato; so che dopo di me hanno assunto un'altra persona. Non ricordo il suo nome, il tizio che ha fatto 'Tokyo Vice'. Ci ha lavorato per un po', ma non è andato da nessuna parte. Non ho idea di cosa avesse cambiato. E poi ho letto di The Penguin". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Penguin.

Nonostante tutto il lavoro svolto, Winter non prova alcun rancore per come sono andate a finire le cose: "E, sapete, è fantastico, buon per loro", ha aggiunto a proposito della serie con Colin Farrell. "Come ho detto, l'idea originaria era di Matt e, insomma, il potere è tutto suo. A volte si è in sintonia dal punto di vista creativo, altre volte no. Oppure si parte con il piede sbagliato pensando: 'Oh, dovremmo fare questo e poi diciamo: 'Oh, sai cosa? Non funziona proprio'. Ma penso che The Penguin sia fantastico e che abbiano fatto un ottimo lavoro".