Batman: Glen Powell alimenta le voci sul casting seguendo James Gunn e Andy Muschietti su Instagram

Dopo le performance in Top Gun: Maverick, Hit Man, Tutti tranne te e Twisters, Glen Powell è l'attore del momento. Apprezzato dalle donne, stimato dai registi e rispettato da colleghi, secondo molti il versatile interprete potrebbe essere la scelta perfetta come nuovo Batman del DC Universe.

Ad alimentare le voci sarebbe stata la mossa fatta da Powell e immediatamente notata dai suoi follower. L'attore avrebbe recentemente iniziato a seguire su Instagram il co-CEO dei DC Studios James Gunn e il regista di The Brave and The Bold Andy Muschietti. Mossa che anticipa una collaborazione imminente per il trio, come suggerisce Comicbookmovie?

Anche se è troppo presto per avere certezze, è possibile che siano in corso delle discussioni per prefigurare il futuro del Cavaliere Oscuro del canone DC, indipendente dal Batman di Robert Pattinson, la cui serie di film è etichettata dalla DC come Altrimondi.

Chi sarà il nuovo Batman?

Finora Glen Powell non ha dimostrato particolare interesse a interpretare un supereroe, ma ha espresso la sua preferenza per Batman in una recente intervista con GQ in cui ha spiegato:

"Avrei una visione selvaggia del personaggio. Sicuramente il mio Batman non avrebbe niente in comune col tono di quello di Matt Reeves, sarebbe più vicino a quello di Michael Keaton".

Sebbene non ha condiviso lo schermo col Bruce Wayne di Christian Bale, Glen Powell in realtà ha avuto un piccolo ruolo ne Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno nei panni di un broker di Wall Street che ostacola il cammino del Bane di Tom Hardy. Che il suo destino cinematografico sia già segnato?