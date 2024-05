Glen Powell non ama i cinecomic: "Interpreterei Batman, ma non nello stile di Matt Reeves"

Powell, già visto in Top Gun: Maverick e in Tutti tranne te, interpreterebbe il Cavaliere Oscuro ma non nello stile visto di recente

Nel corso di un'intervista concessa a GQ, Glen Powell ha ammesso di non amare particolarmente il genere dei cinecomic ma farebbe un'unica eccezione se si trattasse di interpretare Batman.

Attualmente, il Cavaliere Oscuro è interpretato da Robert Pattinson nell'universo Elseworlds della DC, mentre il ruolo che andrà a inserirsi all'interno del DC Universe di James Gunn deve ancora essere assegnato.

Powell non è un fan della versione di Matt Reeves e ha dichiarato che per una sua ipotetica iterazione trarrebbe ispirazione dal Batman di Michael Keaton: "Farei un'interpretazione molto scatenata di Batman. Sicuramente non avrebbe un tono alla Matt Reeves - probabilmente sarebbe più vicino a Keaton".

Hit Man: Glen Powell in una scena

Dove vedremo Powell prossimamente

Powell è attualmente impegnato nella promozione di Hit Man - Killer per caso, film a metà tra il poliziesco e la commedia romantica diretto da Richard Linklater e che in Italia uscirà nelle sale il 27 giugno prossimo.

Glen Powell e Sydney Sweeney svelano come sfruttare i gossip abbia aiutato la promozione di Tutti tranne te

La trama di basa sulla storia vera di un infiltrato che inizia una relazione sentimentale con una potenziale cliente (interpretata da Adria Arjona già vista in Andor), solo per scoprire che la storia d'amore potrebbe essere più pericolosa di qualsiasi lavoro che abbia mai intrapreso. Per questo film Powell si è immerso talmente tanto nel ruolo da ingannare lo stesso Linklater.

Oltre a recitare in Hit Man, Powell ha anche co-sceneggiato il film con l regista. La sceneggiatura è basata sull'articolo del Texas Monthly dello scrittore Skip Hollandsworth. Più avanti vedremo Powell anche in Twisters, sorta di sequel spirituale del cult anni '90.