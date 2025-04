Glen Powell firma una commedia con Judd Apatow: tutti i dettagli del nuovo film Universal

Nuovo progetto in vista per Glen Powell, tra gli attori più richiesti del momento. Universal Pictures ha messo in cantiere una commedia originale - al momento priva di un titolo ufficiale - che ruoterà attorno alla figura di una star del country western in declino. A occuparsene saranno Judd Apatow, che dirigerà il film, e lo stesso Powell, protagonista della pellicola e co-sceneggiatore.

Cosa sappiamo del film

La produzione sarà curata da Apatow attraverso la sua storica partnership con la Apatow Productions. Il suo legame con Universal è iniziato nel 2005 con l'acclamato 40 anni vergine e proseguito con successi come Molto incinta, Funny People, Questi sono i 40, Un disastro di ragazza e Il re di Staten Island.

Powell affiancherà Apatow anche sul fronte produttivo tramite Barnstorm, la sua casa di produzione fondata insieme a Dan Cohen. La Barnstorm ha recentemente firmato un accordo di first look con Universal e questo film rappresenta la seconda collaborazione all'interno di quel contratto.

Il rapporto tra Powell e Universal è cresciuto con il tempo, a partire dal suo ruolo da protagonista in Twisters, che ha superato i 267 milioni di dollari al box office domestico. Barnstorm sta inoltre producendo per lo studio The Natural Order, con Powell protagonista e Barry Jenkins alla regia.

Tra i produttori figura anche Kevin Misher, attraverso la Misher Films. Misher ha alle spalle una lunga collaborazione con Universal, avendo ricoperto il ruolo di presidente della produzione dal 1996 al 2001 e supervisionato titoli iconici come Erin Brockovich, Fast & Furious, Ti presento i miei e La mummia.

Il progetto sarà seguito per lo studio da Erik Baiers, Executive Vice President of Production Development. Judd Apatow è rappresentato da WME, Mosaic, ID e Ziffren Brittenham LLP, mentre Glen Powell è seguito da CAA e Johnson Shapiro Slewett & Kole.