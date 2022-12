Batman: il film cancellato con Michael Keaton avrebbe riacceso la relazione con Catwoman

Trapelano nuove informazioni riguardanti il ​​progetto Batman Beyond, il film su Batman con Michael Keaton. Pare che il film cancellato da Warner Bros. e DC avrebbe visto riaccendersi la storia d'amore tra Bruce Wayne di Keaton e Selina Kyle/Catwoman.

L'insider del settore Jeff Sneider ha recentemente riferito che i nuovi capi dei DC Studios James Gunn e Peter Safran hanno cancellato l'ipotesi di un nuovo film standalone su Batman con Michael Keaton che avrebbe seguito The Flash. Il progetto è stato scritto da Christina Hodson, autrice di The Flash, Birds of Prey e del cancellato Batgirl. Umberto Gonzalez di TheWrap non solo ha confermato il rapporto di Sneider, ma ha anche affermato che il progetto guidato da Michael Keaton sarebbe stato un adattamento di Batman of the Future.

Michelle Pfeiffer e Michael Keaton in una scena del film Batman - il ritorno (1992)

Heat Vision avrebbe fornito ulteriori dettagli sul progetto cancellato. Apparentemente, i dirigenti della DC e della Warner Bros. erano piuttosto entusiasti del progetto di Christina Hodson per un film da Batman Beyond con Keaton, e che lei avesse effettivamente iniziato a scriverlo. Tuttavia, due settimane dopo che James Gunn e Peter Safran sono stati nominati nuovi responsabili dei DC Studios, le è stato detto di fermarsi. L'idea attorno a cui ruotava il progetto di Hogson era resuscitare la storia d'amore tra il Batman di Michael Keaton e Catwoman. Non sappiamo se erano in atto piani per convincere Michelle Pfeiffer a fare ritorno nei panni di Selina Kyle dopoBatman - il ritorno di Tim Burton(1992), ma quanto pare il progetto non avrà alcun seguito.

Di cosa parla Batman Beyond

Michael Keaton in una scena del film Batman - il ritorno

Sviluppata da Bruce Timm, Paul Dini e Alan Burnett, Batman Beyond , nota in Italia come Batman of the Future, è una serie animata presentata per la prima volta su Kids' WB nel 1999 come parte del DC Animated Universe. Sequel di Batman: The Animated Series e The New Batman Adventures, lo show si svolge nella futuristica Neo Gotham City. In Batman of the Future, un vecchio Bruce Wayne (Kevin Conroy) in pensione funge da mentore del nuovo Batman, un adolescente di nome Terry McGinnis (Will Friedle).

Batman of the Future è andata in onda per tre stagioni, dal 1999 al 2001, anche se questa non è la fine della storia. Un acclamato film d'animazione, Batman Beyond: il ritorno del Joker è usito nel 2000. Batman di Terry McGinnis alla fine è stato integrato nella continuità principale dei fumetti della DC. Alla luce dei recenti sviluppi, tuttavia, sembra che i fan dovranno continuare ad aspettare una versione live-action. Tuttavia, THR osserva che Gunn e Safran "conoscono" e "potrebbero persino amare" Terry, e che alcuni personaggi DC sullo schermo la cui orsa sembra conclusa potrebbero ottenere una seconda vita sotto la loro guida.