Batman: cancellato anche il film con Michael Keaton [RUMOR]

Ieri vi abbiamo annunciato alcune delle rivoluzioni messe in atto da James Gunn e Peter Safran riguardo al DCU, il nuovo DC Universe. Secondo un nuovo report trapelato ieri sera, non solo non ci saranno più un Wonder Woman 3 e Jason Momoa non sarà più Aquaman, ma anche lo spin-off di The Flash incentrato sul Batman di Michael Keaton è stato cancellato. Dopo aver abbandonato il franchise ai tempi di Batman Returns, Keaton si era vestito nuovamente come l'iconico vigilante DC nel film The Flash del prossimo anno con Ezra Miller (che "dovrebbe" uscire il 16 giugno 2023), con il film incentrato su Barry Allen che esplora il multiverso e che sarebbe servito da portale per Keaton per riappropriarsi della sua versione di Batman, similmente a quanto avvenuto con Tobey Maguire ed Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home. Keaton, dopo The Flash, avrebbe dovuto interpretare uno spin-off incentrato su Batman, ma a questo punto anche il cameo di Keaton (come quello del Superman di Henry Cavill) sono a rischio di scomparire dalla pellicola.

Secondo il solito attendibile Jeff Sneider di The Hot Mic Podcast, la sceneggiatrice di The Flash Christina Hodson aveva già cominciato a lavorare su un nuovo film di Batman incentrato sulla versione di Keaton del Cavaliere Oscuro. Il progetto sarebbe servito come riavvio e avrebbe dovuto comtinuare a esplorare il vigilante incappucciato dopo gli eventi di The Flash. Non è chiaro fino a che punto fossero già andati avanti con lo sviluppo dello script, ma secondo il solitamente attendibile insider, il film ora è stato cancellato. Anche Umberto Gonzalez di The Wrap ha confermato il report di Sneider sul solo movie di Batman interpretato da Keaton. DC Studios e Warner Bros. Discovery al momento non hanno rilasciato alcun commento, ma la precedente cancellazione di Batgirl e le voci che si stanno rincorrendo frenetiche nelle ultime ore non lasciano presagire nulla di buono sui progetti posti in essere prima dell'arrivo di Gunn e Safran. Del resto lo stesso Gunn, in seguito ai molti report usciti ieri, ha affermato che "Il nuovo DC Universe non farà felici tutti".