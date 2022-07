Batman, Christian Bale: "Quando parlavo di un approccio serio all'eroe la gente mi rideva in faccia"

L'apparizione in Thor: Love and Thunder nei panni del villain ha fatto emergere il suo lato più giocoso, ma Christian Bale ricorda molto bene la reazione delle persone al'approccio serio all'universo dei cinecomic quando è stato chiamato da Christopher Nolan a interpretare Batman.

Berlino 2019: un primo piano di Christian Bale al photocall di Vice - L'uomo nell'ombra

In un'intervista al Washington Post, l'attore 42enne ha ricordato come "un sacco di persone" hanno riso di lui quando ha parlato del suo approccio serio a Batman per la trilogia de Il cavaliere oscuro:

"Volevo spiegare alle persone che stavamo preparando un film su Batman in cui avremmo preso sul serio il personaggio. Ma un sacco di gente mi rideva in faccia e diceva semplicemente, 'beh, non funzionerà affatto'".

Christian Bale ha interpretato Bruce Wayne a partire da Batman Begins nel 2005 e ha completato la trilogia di Christopher Nolan con Il cavaliere oscuro - Il ritorno nel 2012.

Nostante le risate degli scettici, i film di Nolan sono stati acclamati dalla critica e Heath Ledger, che interpretava il joker ne il cavaliere oscuro, ha vinto un Oscar postumo per il ruolo del villain, ma la trilogia si è rivelata anche un enorme successo al botteghino, incassando circa 2,5 miliardi di dollari a livello globale.

Il Cavaliere Oscuro: dieci anni di inarrivabile perfezione

"È meraviglioso far parte di una trilogia che ha dimostrato che quelle persone si sbagliavano", ha detto Bale. "Non sono sicuro che abbia dato il via al Marvel Cinematic Universe, ma sicuramente ha aiutato ad aprire la strada".

Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, nel film di Taika Waititi Christian Bale interpreta il folle villain Gorr il Macellatore di Dei, personaggio che darà del filo da torcere al dio del tuono.